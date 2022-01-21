Подведены первые итоги реализации Программы социально-экономического развития Печенгского округа

Более 825 миллионов рублей составило фактическое финансирование реализации программы социально-экономического развития Печенгского муниципального округа в 2021 году. Об этом объявила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова на расширенном совещании по подведению первых итогов.

Программа утверждена распоряжением губернатора Мурманской области 29 марта 2021 года. Основная цель – повышение уровня качества жизни местного населения. Приоритеты, обозначенные в программе, это доступная медицина, развитие новых инвестиционных проектов и создание рабочих мест, повышение уровня образовательных и досуговых услуг и комфортная городская среда.

«Печенгский округ в тройке лидеров по числу резидентов Арктической зоны. На сегодня здесь зарегистрировано 18 резидентов, которые вложат в развитие более 28 млрд рублей и создадут более 250 новых рабочих мест, – отметила вице-губернатор. – Большая часть проектов – в сфере развития туризма: будут построены новые современные базы отдыха. Также в активной стадии реализации проекты в сфере аквакультуры и промышленности, например, завод по производству абразивных материалов».

Программа содержит 50 мероприятий, запланированных к реализации в 2021-2025 годах. Общий объём финансирования – порядка 10 миллиардов рублей. Это средства федерального, областного и муниципального бюджетов и внебюджетные источники.

«Люди уже отмечают изменения, видят реконструкцию ДК «Восход» в Никеле, как сносятся заброшенные дома. В 2021 году в рамках программы было приобретено медицинское оборудование и построен модульный фельдшерско-акушерский пункт в Раякоски, сделан капитальный ремонт библиотеки и детской школы искусств в Спутнике и другие мероприятия, важные для местных жителей», – отметил глава Печенгского муниципального округа Андрей Кузнецов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в рамках встречи предприниматели задачи вопросы представителям власти и обозначили проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации проектов. Представители бизнеса отмечают высокий уровень государственной поддержки, важность конкурса бизнес-проектов АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» и взаимодействие с инвестиционным уполномоченным.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435903/#&gid=1&pid=2