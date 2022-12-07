Подвели итоги фестиваля творчества детей и взрослых «Росинка»
Сегодня в мурманском детском саду №140 состоялось подведение итогов городского фестиваля творчества детей и взрослых «Росинка». Конкурсанты представили мини-концерт, также все собравшиеся приняли участие во флешмобе.
Фестиваль проводился по четырём номинациям. Победителями стали:
— воспитанники и педагоги детских садов №№115, 32, 50, 73, 57 (конкурс мультипликационных фильмов «Моя малая милая Родина»);
— воспитанники и педагоги детских садов №№72, 96, 19, 125, 108 (конкурс «Россией зовется общий наш дом, пусть будет уютно каждому в нём!»);
— воспитанники и творческие группы педагогов детских садов №№ 83, 118, 89 (флешмоб «Разных народов большая семья и этим гордиться должны мы друзья!»);
— семьи Гундаревых (детский сад №156), Масловых (детский сад №74), Вириенко (детский сад №125), Закеряевых (детский сад №125), Шашериных (детский сад №50), Дюпиных (детский сад №32) (конкурс семейных презентаций «Мы разные и мы вместе!»).
Победителям и призерам были вручены дипломы.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23811&page=1