Подвели итоги фестиваля творчества детей и взрослых «Росинка»

Сегодня в мурманском детском саду №140 состоялось подведение итогов городского фестиваля творчества детей и взрослых «Росинка». Конкурсанты представили мини-концерт, также все собравшиеся приняли участие во флешмобе.

Фестиваль проводился по четырём номинациям. Победителями стали:

— воспитанники и педагоги детских садов №№115, 32, 50, 73, 57 (конкурс мультипликационных фильмов «Моя малая милая Родина»);

— воспитанники и педагоги детских садов №№72, 96, 19, 125, 108 (конкурс «Россией зовется общий наш дом, пусть будет уютно каждому в нём!»);

— воспитанники и творческие группы педагогов детских садов №№ 83, 118, 89 (флешмоб «Разных народов большая семья и этим гордиться должны мы друзья!»);

— семьи Гундаревых (детский сад №156), Масловых (детский сад №74), Вириенко (детский сад №125), Закеряевых (детский сад №125), Шашериных (детский сад №50), Дюпиных (детский сад №32) (конкурс семейных презентаций «Мы разные и мы вместе!»).

Победителям и призерам были вручены дипломы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23811&page=1