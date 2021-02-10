Подвиг коренных малочисленных народов Севера во время Великой Отечественной войны стал темой конференции в Мурманске

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась двухдневная научно-практическая конференция, посвященная подвигу оленетранспортных батальонов и вкладу коренных малочисленных народов Севера в Победу в Великой Отечественной войне. Мероприятие было приурочено к Международному дню саамов.

Участники мероприятия представили исследования и проекты, связанные с деятельностью оленетранспортных батальонов на Карельском фронте и представителей саамского, ненецкого народов и народа коми в период военных действий в Заполярье. Также прозвучали доклады представителей учреждений образования и культуры Мурманской области, Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, Республики Коми.

В рамках конференции Мурманской областной научной библиотеке были подарены ценные тематические издания. Они раскрывают важные детали о периодах Гражданской и Великой Отечественной войны, о воинах-оленеводах, сражавшихся в составе олене-лыжных и оленетранспортных батальонов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, председатель Саамского собрания «Самь Соббар» Полина Харыбина презентовала проект виртуального музея, посвященного подвигу оленетранспортных батальонов и вкладу коренных малочисленных народов Севера в Победу в Великой Отечественной войне. Напомним, проект вошёл в число победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи 2020 года. В настоящее время уже разработана концепция сайта, посвященного увековечению подвига бойцов-оленеводов и тружеников тыла. Ресурс будет содержать фото- и видеоматериалы, виртуальные экскурсии, архивные данные и другие полезные вкладки.