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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.24 12:00

Подводим итоги 2024 года: жители Мурманской области рассказали о своих успехах и неудачах

30% опрошенных жителей СЗФО и в том числе Мурманской области назвали своей главной удачей за последний год – возможность сходить в отпуск и отдохнуть. В разрезе профсфер больше других, судя по данным опроса, отдыхали юристы (35% положительных ответов из этой сферы), финансисты и бухгалтеры (31%) и работники сферы науки и образования (29%).

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей СЗФО и в том числе Мурманской области и выяснила, каких успехов они добились за последнее время, а также с какими неудачами столкнулись. Опрос проводился в конце ноября 2024 года среди более 5,2 тысячи человек.

30% опрошенных жителей СЗФО и в том числе Мурманской области назвали своей главной удачей за последний год – возможность сходить в отпуск и отдохнуть. В разрезе профсфер больше других, судя по данным опроса, отдыхали юристы (35% положительных ответов из этой сферы), финансисты и бухгалтеры (31%) и работники сферы науки и образования (29%).

На втором месте по успешности у местных респондентов – повышение зарплаты. Об этом заявили 29% опрошенных. Чаще всего этим могут похвастаться юристы (41%), маркетологи (40%) и кадры из сферы туризма и общепита (37%). Ещё 28% респондентов назвали своим успехом в 2024 году новую работу. Чаще всего об этом говорили HR-специалисты, работники общепита и туризма, а также специалисты из сферы массмедиа и развлечений. 

Также в топе среди личных достижений года у жителей Мурманской области: повышение квалификации (25%), новые прочитанные книги (23%) и покупки мечты (15%) (наглядно на диаграмме 1). 

Среди главных неудач 2024 года 45% жителей СЗФО и в том числе Мурманской области назвали выгорание на работе. Лидерами здесь стали маркетологи (64%), а также высший и средний менеджмент и работники образования (по 58%).

На втором месте среди неудач год – разочарование в компании или работе, с чем столкнулись 43% респондентов. Чаще всего на эту проблему вновь жаловались маркетологи (50%), управленцы и работники образования (по 51%). Кроме того, 25% респондентов поделились, что не смогли пройти собеседование в компанию мечты. А 24% главной неудачей года назвали проблемы со здоровьем у себя или близких, столько же респондентов пожаловались на постоянные переработки. Ещё 19% назвали главной проблемой ухудшение условий труда на текущем месте работы.

Почти каждый пятый респондент также страдал от конфликтов с коллегами или руководством в 2024 году. А у 17% одной из проблем в уходящем году стало увольнение. Кроме того, среди провалов и неудач года многие соискатели называли отказ в повышении зарплаты (16%), отказ в повышении в должности (11%), а 10% посетовали на увеличение кредитной нагрузки или вовсе банкротство (наглядно на диаграмме 2).

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