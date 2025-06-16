Подводная лодка «Калуга» Северного флота прибыла в базу после успешного выполнения задач дальнего похода

В главную базу Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, город Полярный, прибыла дизель-электрическая подводная лодка «Калуга». Экипаж корабля под командованием капитана 2 ранга Виталия Попова успешно выполнил все поставленные задачи дальнего похода. По докладу командира подводной лодки материальная часть исправна, личный состав здоров, после пополнения запасов и кратковременного отдыха готов к новым походам.

На пирсе подводников встречали начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов, представители командования Кольской флотилии разнородных сил и семьи членов экипажа.

Начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов принял доклад командира корабля, поздравил подводников с возвращением в родную базу и с успешным выполнением поставленных задач.

По традиции, заложенной на Северном флоте ещё в годы Великой Отечественной войны, на церемонии встречи командиру подводной лодки был вручён жареный поросёнок. Отличившиеся во время дальнего похода моряки были награждены ведомственными наградами.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, вице-адмирал Эдуард Михайлов на церемонии встречи ДЭПЛ «Калуга» подчеркнул, что «дизель-электрические подводные лодки имеют большой потенциал и способны выполнять специальные задачи, как в ближней, так и в дальней морской зоне».

После проведения торжественного митинга экипаж подводной лодки встретится со своими родными и близкими.

Фото: https://mil.ru/news/78a68830-1ab1-4ac3-9e42-d8b6d3665cbc