Подарили праздник северной культуры: в селе Ловозеро состоялись 39-е летние саамские игрыЛедокол «Арктика» прибыл с Санкт-Петербург для прохождения очередного освидетельствования
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.06.25 10:00

Подводная лодка «Калуга» Северного флота прибыла в базу после успешного выполнения задач дальнего похода

В главную базу Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, город Полярный, прибыла дизель-электрическая подводная лодка «Калуга». Экипаж корабля под командованием капитана 2 ранга Виталия Попова успешно выполнил все поставленные задачи дальнего похода. По докладу командира подводной лодки материальная часть исправна, личный состав здоров, после пополнения запасов и кратковременного отдыха готов к новым походам.

На пирсе подводников встречали начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов, представители командования Кольской флотилии разнородных сил и семьи членов экипажа.

Начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов принял доклад командира корабля, поздравил подводников с возвращением в родную базу и с успешным выполнением поставленных задач.

По традиции, заложенной на Северном флоте ещё в годы Великой Отечественной войны, на церемонии встречи командиру подводной лодки был вручён жареный поросёнок. Отличившиеся во время дальнего похода моряки были награждены ведомственными наградами.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, вице-адмирал Эдуард Михайлов на церемонии встречи ДЭПЛ «Калуга» подчеркнул, что «дизель-электрические подводные лодки имеют большой потенциал и способны выполнять специальные задачи, как в ближней, так и в дальней морской зоне».

После проведения торжественного митинга экипаж подводной лодки встретится со своими родными и близкими.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/78a68830-1ab1-4ac3-9e42-d8b6d3665cbc

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
Елена
12.06.25 12:25
Когда заработает личный кабинет? Нет возможности гражданскому персоналу увидеть свой расчетный лист, который по закону работодатель обязан предоставить. Если сайт не работает, нужно найти способ предо
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
-Правовая консультация (18+)«Война войной, а обед — по расписанию!», или Может ли работодатель лишить вас обеденного перерыва?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире11:30«Зоотерапия». Познавательная программа (12+)12:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)12:50«Гурвинек. Волшебная игра». Полнометражный мультфильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: ускорение месячной инфляции в мае стало неожиданным для аналитиков-PRO Валюту (16+)В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада выполнят тепловизионное обследование подстанции 330 кВ «Мурманская»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Операторам персональных данных граждан могут запретить собирать профили клиентов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»