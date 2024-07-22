Подводная лодка «Казань» вернулась в гарнизон после успешного выполнения задач боевой службы

Давид Осипович Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ... Комментарий к новости: Судно проекта 03095 «Валентин Мантуров» прибыло в порт Мурманск для подготовки к промыслу

Константин Петрович Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек! Комментарий к новости: Численность населения Мурманской области на 1 мая 2024 года уменьшилась на 1,1 тысячи северян