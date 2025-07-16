Подводная лодка Северного флота «Владикавказ» вышла в Баренцево море

15 июля дизель-электрическая подводная лодка Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Владикавказ» вышла в Баренцево море для отработки курсовой задачи в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Экипаж подводной лодки в рамках отработки плановой курсовой задачи выполнит элементы одиночного плавания и отработает погружение на различные глубины. В ходе погружения подводники проверят работу всех систем и механизмов корабля, отработают алгоритм действий при управлении подводной лодкой на разных глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, также подводники проведут в море ряд корабельных учений и выполнят учебно-боевые задачи.

Фото: https://mil.ru/news/da7edb6d-8628-4137-93ae-19eb9b4a2e5a