Подводная торпедная дуэль состоялась в Баренцевом море на глубине 100 метров

Экипажи двух атомных ракетных подводных крейсеров Северного флота выполнили практические торпедные стрельбы. Учение прошло в дуэльном варианте в полигонах боевой подготовки Баренцева моря на глубинах свыше ста метров.

Подводники отработали полный спектр мероприятий противолодочной борьбы: слежение друг за другом с помощью гидроакустического вооружения, уход от преследования противником, атаку и контратаку с подводным маневрированием.

Стрельба была проведена на завершающих этапах учения. Каждый экипаж выполнил по два залпа торпедами по условному противнику.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после выполнения учебно-боевых задач в море оба экипажа прибыли в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.