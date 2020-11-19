Подводная волоконно-оптическая линия связи свяжет Мурманск и Владивосток

Локальные линии связи будут выходить в крупнейшие порты и населенные пункты Арктической зоны.

Минтранс России, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП «Росморпорт» приступили к реализации проекта по строительству трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск – Владивосток, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Реализация проекта осуществляется в соответствии с указом президента РФ от 26 октября 2020 года № 645 «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

На министерство транспорта РФ, Росморречфлот и ФГУП «Росморпорт» возложены стратегические задачи, связанные с развитием портовых мощностей и их инфраструктуры в Арктическом регионе.

Проект строительства трансарктической ВОЛС реализуется с целью развития портовой инфраструктуры на трассе Севморпути и формирования цифровой экосистемы региона.

В дополнение к названной цели проект создания подводной трансарктической ВОЛС также позволит обеспечить:

- создание цифровой инфраструктуры для добычи и транспортировки углеводородов в Арктике, решение задач геологоразведки;

- сохранение и поддержание окружающей среды, внедрение сберегающих технологии для северных регионов;

- обеспечение альтернативы спутниковой связи для северных широт;

- развитие инфраструктуры цифровых Центров обработки на территории РФ;

- создание и расширение производственных мощностей по выпуску отечественного высокотехнологического оборудования при реализации проекта.

К реализации проекта привлечены заинтересованные ведомства и предприятия. Оператором трансарктической магистральной подводной ВОЛС определен подведомственный Росморречфлоту ФГУП «Морсвязьспутник».