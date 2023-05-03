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Мурманская область. Арктика (16+)03.05.23 11:00

«Подводник» идёт на поиск» - по инициативе АО «ММТП» издана новая книга

Успешная деятельность «Подводника» - это яркий пример системного подхода к организации поисковой работы. Огромное значение имеет поддержка со стороны старейшего предприятия города-героя Мурманска - АО «Мурманский морской торговый порт», благодаря которой отряд с честью решает те задачи, ради которых был создан. И, конечно, ключевое условие успеха – неравнодушные люди, которые входили в отряд.

«Подводник» идёт на поиск» - так называется новая книга, презентация которой прошла в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке в канун Дня Победы. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, она посвящена деятельности одного из старейших поисковых отрядов Мурманской области «Подводник», который был создан в Мурманском морском торговом порту в 1980 году на основе действовавшего клуба любителей подводного плавания. За минувшие десятилетия члены отряда вписали яркие страницы в летопись истории поискового движения. За их плечами - многочисленные походы, уникальные находки и, самое главное, возвращенные из небытия солдаты, которые пали, защищая Отечество.

«На протяжении минувших десятилетий мир, в котором мы живём, кардинально изменился, но несмотря ни на что отряд ежегодно выходил в сопки, поднимался на высоты и опускался под воду северных озер для поиска павших в годы Великой Отечественной войны солдат и матросов. Результат этой работы – весомый вклад в сохранение нашей общей исторической памяти и восстановление исторической и человеческой справедливости. То, что было сделано, в наши дни уже само по себе стало важной частью истории нашей страны и общества. Именно поэтому мы решил издать эту книгу – для того, чтобы помнить и продолжать начатую работу», - отметил в приветственном слове исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Председатель Мурманской региональной общественной организации «Координационный совет поисковых отрядов Мурманской области по поиску и захоронению воинов Красной Армии, павших в Великой Отечественной войне «ДОЛГ» Константин Добровольский в приветственном слове подчеркнул, что в истории поискового движения Мурманской области отряд «Подводник» занимает особое место: «Созданный по инициативе работников Мурманского морского торгового порта в 1980 году, он является одним из старейших поисковых объединений, работающих в наши дни. На его счету - многочисленные походы, уникальные находки и, самое главное, возвращенные из небытия солдаты, которые пали, защищая нашу землю. Их последний бой затянулся на долгие десятилетия, и только в наши дни мы смогли встретить их с почестями и отдать им долг памяти. Успешная деятельность «Подводника» - это яркий пример системного подхода к организации поисковой работы. Огромное значение имеет поддержка со стороны старейшего предприятия города-героя Мурманска - АО «Мурманский морской торговый порт», благодаря которой отряд с честью решает те задачи, ради которых был создан. И, конечно, ключевое условие успеха – неравнодушные люди, которые входили в отряд. Они вписали яркие страницы в летопись истории поискового движения Заполярья, и эта летопись продолжается».

В основе новой книги – записи из полевого дневника заместителя командира отряда «Подводник» в 1985–2006 годах Андрея Копыткова, а также воспоминания бывших и нынешних участников отряда – Николая Бронского, Михаила Колмогорова, Владимира Подобеда, Сергея Федотова, Олега Янковца. Книга издана по инициативе акционерного общества «Мурманский морской торговый порт».

«Каждое издание уникально. И это издание уникально вдвойне, потому что поисковое движение – особая среда, которую приходилось особо исследовать, изучать. Книга изобилует фотографиями, потому что изобразительный материал как нельзя лучше показывает сам характер этой деятельности», - отметил автор-составитель, издатель книги Александр Глухов.

Работники АО «ММТП» выражают искреннюю благодарность руководству и сотрудникам Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, участникам авторского ансамбля «Марго» и всем, кто принимал участие в организации и проведении состоявшейся встречи, а также всем, кто помогал в сборе материалов для книги и её издании.

 

На фото, предоставленных пресс-службой АО «ММТП»:  презентация книги «Подводник» идёт на поиск», в которой приняли участие, в том числе, представители поискового отряда: Сергей Лобов, Виктор Филёв, Сергей Харитонов, Николай Цветков, Михаил Казакевич.

 

Комментарии

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