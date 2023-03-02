«Подводник» идёт на поиск» - выпущена новая книга об истории АО «ММТП»

На торжественной встрече, которая прошла в АО «Мурманский морской торговый порт», исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов вручил представителям отряда экземпляры книги. Она выпущена в свет издательством «РУСМА» (г. Мурманск) и предназначена для широкого круга читателей, автор-составитель - Александр Глухов.

«Подводник» идёт на поиск» - так называется новая книга, выпущенная по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт». Она посвящена истории одного из старейших поисковых отрядов Мурманской области «Подводник», который был создан в 1980 году по инициативе работников и при поддержке администрации Мурманского морского торгового порта и который продолжает работу до сих пор.

«На протяжении минувших лет мир, в котором мы живём, кардинально изменился, но несмотря ни на что отряд «Подводник» ежегодно продолжает выходить в сопки для поиска павших в годы Великой Отечественной войны солдат и матросов. Результат этой работы – весомый вклад в сохранение нашей общей памяти, восстановление исторической и человеческой справедливости. Издание книги – это ещё один вклад в общее дело», - отметил исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, которому принадлежит идея подготовки и издания книги.

За время существования отряда его участники объездили всю область - от полуострова Рыбачий до Кандалакши и Карелии. За плечами портовиков - многочисленные походы, уникальные находки и, самое главное, возвращенные из небытия солдаты, которые пали, защищая Отечество. Основу книги составили записи из полевого дневника заместителя командира отряда «Подводник» в 1985–2006 годах Андрея Копыткова, а также воспоминания бывших и нынешних участников отряда – Николая Бронского, Михаила Колмогорова, Владимира Подобеда, Сергея Федотова, Олега Янковца.

«В истории поискового движения Мурманской области отряд «Подводник» занимает особое место. Созданный по инициативе работников Мурманского морского торгового порта в 1980 году, он является одним из старейших поисковых объединений, работающих в наши дни. Успешная деятельность «Подводника» - это яркий пример системного подхода к организации поисковой работы. Огромное значение имеет поддержка со стороны старейшего предприятия города-героя Мурманска - АО «Мурманский морской торговый порт», благодаря которой отряд с честью решает те задачи, ради которых был создан. И, конечно, ключевое условие успеха – неравнодушные люди, которые входили в отряд. Они вписали яркие страницы в летопись истории поискового движения Заполярья, и эта летопись продолжается», - отметил в приветственном слове председатель Мурманской региональной общественной организации «Координационный совет поисковых отрядов Мурманской области по поиску и захоронению воинов Красной Армии, павших в Великой Отечественной войне «ДОЛГ»» Константин Добровольский.

На торжественной встрече, которая прошла в АО «Мурманский морской торговый порт», исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов вручил представителям отряда экземпляры книги. Она выпущена в свет издательством «РУСМА» (г. Мурманск) и предназначена для широкого круга читателей, автор-составитель - Александр Глухов. Авторы книги выразили благодарность руководству Мурманского областного краеведческого музея за возможность публикации материалов выставки, посвящённой поисковому движению Мурманской области, Андрею Копыткову за предоставленные материалы о работе поискового отряда «Подводник», основанные на записях из полевого дневника отряда, а также всем, кто помогал в создании этой книги.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».