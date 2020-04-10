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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.20 16:25

Подводники РГО обнаружили в Белом море 11 затонувших судов

Специалисты Центра подводных исследований (ЦПИ) Российского географического общества (РГО) идентифицировали 11 затонувших судов в ходе двух экспедиций в Горле Белого моря, сообщила пресс-служба РГО.

В 2017 году специалисты ЦПИ РГО при поддержке Северного флота ВМФ России начали исследования в Горле Белого моря. Подводные археологи предполагали, что смогут обнаружить в этом районе множество затонувших судов, так как здесь всегда было интенсивное судоходство, проходили морские торговые пути. Прежде чем начать работы непосредственно в море, исследователи изучили архивные материалы, например, базу данных Российского государственного архива военно-морского флота.

«По документам удалось выявить несколько сотен затонувших объектов. К сожалению, при учёте кораблекрушений в XIX веке на карты не наносили точные места, где погибали суда. В XX веке ситуация с учётом улучшилась, поэтому мы смогли получить достаточно точные координаты затонувших кораблей, которые, в том числе, подрывались на минах во время Первой мировой войны», — сообщил научный руководитель экспедиций ЦПИ РГОАндрей Лукошков.

После сбора архивных данных специалисты ЦПИ РГО совершили две поисковые экспедиции длительностью по восемь дней. Экспедиции проходили на кораблях Северного флота. В частности, специалисты ходили на корабле «Всеволод Воробьёв», оснащённом многолучевым эхолотом, который позволял получать 3D снимки подводных объектов. Всего было обследовано 400 кв. км Горла Белого моря.

«В ходе экспедиций нам удалось обнаружить 11 объектов, шесть из которых оказались кораблями, затонувшими в годы Первой мировой войны», — рассказал Андрей Лукошков.

Научный руководитель экспедиций ЦПИ РГО уточнил, что специалисты нашли 98-метровый американский грузовой пароход «Каролина», построенный в 1896 году. Судно, перевозившее военное имущество, — автомобили, обмундирование, снаряжение, — погибло в мае 1916 года, налетев на скалу. Ещё одна находка — российско-финляндский пароход «Урания», шедший с грузом военного снаряжения из Англии в Россию. Корабль погиб в июне 1915 года на минном заграждении. Также найдены погибшие в то же время на том же заграждении английские угольщики «Кап Антиб» и «Африкан Монарх» и норвежский пароход «Лисакер». Кроме того, исследователи обнаружили английский пароход «Друмлойст» с грузом леса, подорвавшийся сразу на двух минах в годы войны.

«Также был найден английский лесовоз, погибший ещё в 1911 году, до войны. Корабль налетел на скалу. Кроме того, мы обнаружили пять деревянных кораблей. Среди них 22-метровая двухмачтовая зверобойная шхуна и 36-метровый корабль, предположительно, торговый или из военного конвоя», — отметил Андрей Лукошков.

Специалисты ЦПИ РГО полагают, что найденные объекты обладают большим потенциалом для дальнейшего их исследования подводными археологами и историками. Многие корабли или хотя бы отдельные их части хорошо сохранились. Исследователи также прошли по Северной Двине, где обнаружили затонувшие суда, также требующие изучения в будущем.

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