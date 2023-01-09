Подводники Северного флота будут совершенствовать практику подлёдного плавания в Арктике

Подлёдное плавание будет одной из важнейших задач подготовки подводников Северного флота в 2023 году.

Экипажи атомных подводных лодок пройдут соответствующую теоретическую и практическую подготовку в течение учебного периода. Особое внимание работе подо льдом будет уделено при совершенствовании военно-морской выучки экипажей соединения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения подводных сил Северного флота.

В 2022 году подводные силы Северного флота в установленные сроки подготовили атомные подводные крейсеры Тихоокеанского флота «Князь Олег» и «Новосибирск» и провели Арктическим маршрутом подо льдами атомные подводные крейсеры ТОФ в основной пункт базирования Вилючинск.

Как сообщает пресс-служба СФ, на Северном флоте получен значительный опыт применения атомных подводных лодок проектов «Борей» и «Ясень», в том числе в арктических широтах.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12450805@egNews