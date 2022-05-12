Подводники Северного флота не прекращали боевую подготовку в выходные и праздничные дни

Экипажи атомных подводных лодок различных соединений подводных сил Северного флота отработали плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море.

Подводники не прекращали боевую подготовку в выходные и праздничные дни. Одновременно в морских полигонах находились несколько подводных крейсеров и крейсерских подводных лодок. Они отрабатывали совместное маневрирование под водой, а также противодействие друг другу при выполнении противолодочных задач, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12420936@egNews