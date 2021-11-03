Подводники Северного флота отработали торпедные стрельбы по подводным целям в Баренцевом море

Экипажи двух атомных ракетных подводных крейсеров и крейсерской подводной лодки различных соединений подводных сил Северного флота отработали комплекс учебных противолодочных задач в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море с практическим выполнением торпедных стрельб.

Учения подводников проходили в течение нескольких дней, в ходе которых ими был отработан поиск и обнаружение подводного противника, а также слежение за ним, уход от преследования, отражение атаки и ответная торпедная атака подводной лодки.

Практические торпедные стрельбы экипажи атомных подводных лодок выполнили как одиночно, так и в дуэльном варианте, при противодействии друг другу на глубинах до 150 метров.

Стрельбы выполнялись практическим боезапасом, без боевой части. Все использованные учебные торпеды были подняты из воды катером-торпедоловом и доставлены в базу для дальнейшего использования в боевой подготовке экипажей подводных лодок.

При выполнении торпедных стрельб по условному противнику подводники-североморцы отработали новые тактические приёмы атаки противника, с учётом совершенствования и повышения возможностей противолодочного оружия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по завершении учебно-боевых мероприятий в море все атомные подводные лодки вернулись в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.