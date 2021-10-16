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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.21 15:30

Подводники Северного флота первыми проходят ревакцинацию от коронавируса

443 подводника получили повторную прививку от коронавируса сегодня в филиале военно-морского госпиталя Северного флота в гарнизоне ЗАТО город Заозерск. Военнослужащие подводных сил полностью вакцинированы отечественным двухкомпонентным препаратом «Спутник-V». Ревакцинацию уже прошли экипажи подводных лодок, в рамках подготовки к выполнению задач боевой службы.

Как и в начале прививочной кампании, которая на Северном флоте стартовала 1 декабря прошлого года, первыми прививку получают экипажи кораблей, подводных лодок, которым предстоит длительное выполнение поставленных задач в море, а также военнослужащие частей постоянной боевой готовности и несущие боевое дежурство. Также в первую очередь прививки получают медицинские работники, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусом и представители командного состава.

Как отметил в начале недели врио начальника медслужбы Северного флота Андрей Жданов, основные усилия флотских медиков сосредоточены на ревакцинации. Первым компонентом ревакцинировано порядка 25 процентов от запланированной численности. Из того числа, что было необходимо привить в октябре, у нас привито 62 процента – первым компонентом и 27 процентов – вторым компонентом.

Ревакцинация на Северном флоте проходит с темпом от 350 до 550 человек в сутки. Прививку делают в медицинских учреждениях флота и в медпунктах воинских частей.

Запаса вакцин, хранящегося в подразделениях военно-морского клинического госпиталя Северного флота достаточно, чтобы обеспечить ревакцинацию не только всех военнослужащих и гражданских специалистов Северного флота, но и совершеннолетних членов их семей.

Обстановка с заболеваемостью военнослужащих новой коронавирусной инфекцией на Северном флоте и в целом по Вооружённым силам, благодаря активной прививочной кампании, минимальная. Это выгодно отличает статистику на Северном флоте от регионов, в которых дислоцированы его силы и войска. Ежедневно в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми фиксируется свыше полутысячи случаев заболевание, часть из которых – с летальным исходом. Причиной тому военные и гражданские медики склонны считать недостаточно ответственный подход заболевших граждан к сохранению своего здоровья и отказ от вакцинации.

Как сообщает пресс-служба СФ, из общего количества заболевших на Северном флоте за несколько месяцев не зарегистрировано ни одного случая тяжёлого течения болезни или летального исхода, которые иногда случались до начала применения вакцины.

 

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