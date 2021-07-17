Подводники Северного флота завершили испытания вооружения в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей

Подводники Северного флота успешно завершили проведение специального учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей.

В учении приняли участие экипажи атомных подводных лодок. Они отработали задачи на глубинах, являющихся предельными для большинства современных субмарин.

Поисково-спасательное обеспечение учения было организовано силами аварийно-спасательного отряда Северного флота в составе спасательного судна «Георгий Титов» и спасательного буксира «Николай Чикер».

Как сообщает пресс-служба СФ, в объявленном районе глубоководных испытаний Северного флота в Норвежском море фиксировалось присутствие военных кораблей военно-морских сил стран НАТО, ежедневно в воздухе находилось до 10 самолётов базовой патрульной авиации альянса.