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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.21 09:00

Подводному флоту России - 115 лет

Для Кольского Заполярья, где базируется самое мощное объединение атомных подводных лодок ВМФ России, День подводника имеет особое значение. В гарнизонах Мурманской области 19 и 20 марта проходят торжественные мероприятия, посвященные праздничной дате.

В Гаджиево, Заозерске и Видяево подводников и членов их семей поздравит глава регионального парламента Сергей Дубовой.

«Российский подводный флот был и остается мощным, твердо стоящим на страже интересов России, мира и порядка, - отметил спикер Думы. - А Северный флот по праву считается колыбелью атомного подводного флота страны, кузницей уникальных специалистов. Высокая боеготовность Северного флота – это не только современное вооружение и боевая техника, это высочайший профессионализм наших подводников, их безусловная верность присяге, умение преодолевать трудности и добиваться выполнения поставленных задач. В истории отечественного флота немало знаменательных событий и героев. Имена подводников Гаджиева, Лунина, Видяева, Колышкина – навсегда связаны с Кольским полуостровом, с Северным флотом. Они останутся в нашей памяти, а их подвиги – ярким примером самоотдачи и беззаветного служения Отчизне».

В торжественном мероприятии в Полярном 19 марта принял участие первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко.

«За все время своего существования подводные лодки зарекомендовали себя грозной силой, способной эффективно вести боевые действия в любых условиях и в любой точке мирового океана, - подчеркнул Владимир Мищенко. - Воинская доблесть и честь, верность Отечеству, нерушимое братство – вот незыблемые традиции моряков-подводников. Их подвиги золотыми буквами вписаны в славную летопись российского Военно-морского флота».

История подводных сил нашей страны богата событиями и славными именами. За годы Великой Отечественной войны подводники совершили более 1200 боевых походов. Свыше шести тысяч подводников было награждено орденами и медалями, из них 21 — удостоились звания Героя Советского Союза.

 

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