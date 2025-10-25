Подводные приключения для самых маленьких мурманчан

Необычное физкультурное занятие «Путешествие в морское царство – подводное государство «Море волнуется раз» состоялось 23 октября в мурманском детском саду №123.

Маленькие путешественники отправились в волшебное подводное приключение, полное спортивных игр и эстафет, и встретились с царём морей и океанов Нептуном.

Ребят ждали увлекательные задания: эстафета «Путь в подводное царство», миссия «Спасение морских ежей», интеллектуальная игра «Теневое лото: угадай морского обитателя», эстафета «Собери жемчужины» и весёлая подвижная игра «Акулёнок».

Как сообщает администрация города Мурманска, теперь спортивные занятия для воспитанников учреждения проходят в обновленном пространстве. Этим летом в детском саду в рамках губернаторской программы «Арктическая школа» был отремонтирован и наполнен функциональным оборудованием спортивный зал: в помещении появились оборудование для нейро-фитнеса и снукболла, а также физкультурный комплекс, различные тренажеры.

Регион меняется к лучшему: всего в этом году в рамках программы преобразились 16 пространств образовательных учреждений города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31134&page=1