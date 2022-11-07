Мурманская область. Арктика (16+)07.11.22 16:15
Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» завершил все испытания в Белом море
Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний в акватории Белого моря. Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко.
«Сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объёме. «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. Системы корабля проверены в различных режимах», - сказал Будниченко.
ТАСС уточняет, что что атомный подводный крейсер подготовят для передачи Военно-морскому флоту России.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm
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