Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» завершил все испытания в Белом море

Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний в акватории Белого моря. Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко.

«Сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объёме. «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. Системы корабля проверены в различных режимах», - сказал Будниченко.

ТАСС уточняет, что что атомный подводный крейсер подготовят для передачи Военно-морскому флоту России.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm