Подводный крейсер «Казань» отработал глубоководное погружение

Головной корабль модернизированного проекта «Ясень-М» 4-го поколения атомный ракетный подводный крейсер «Казань», проходящий службу в одном из соединений подводных сил Северного флота, отработал погружения на максимальную глубину, установленную тактико-техническими характеристиками корабля.

Экипаж подводной лодки успешно справился с поставленными задачами. Все системы и механизмы корабля работали в штатном режиме. Подводный крейсер подтвердил заложенные в него технические возможности.

Погружение было проведено в глубоководных районах Баренцева моря на границе с Норвежским.

Для всестороннего обеспечения мероприятия из боевых кораблей и спасательных судов был сформирован отряд во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск», который отработал поставленные задачи в районе глубоководного погружения подводной лодки, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12422321@egNews