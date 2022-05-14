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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.22 09:30

Подводный крейсер «Князь Олег» выполнил торпедные стрельбы

Экипаж нового ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955-А «Князь Олег» продолжает совершенствование военно-морской подготовки на Северном флоте.

После прохождения подготовки в базе подводники сдали задачи курса боевой подготовки в море, а также отработали ряд учебно-боевых задач по противодействию подводным лодкам условного противника и по подлёдному плаванию.

В рамках подготовки к плаванию в бассейне Северного Ледовитого океана экипаж выполнил стрельбу торпедой с целью образования полыньи для всплытия во льдах Арктики. Торпедная стрельба была успешно проведена в одном из закрытых полигонов Северного флота в Баренцевом море.

Также экипаж РПКСН «Князь Олег» успешно выполнил торпедные стрельбы в ходе отработки задач противолодочного учения во взаимодействии с одной из атомных подводных лодок Северного флота в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» является вторым корпусом модернизированного проекта атомных подводных лодок четвёртого поколения «Борей-А», построенного на производственном объединении «Севмаш» в Северодвинске. Военно-морской флаг был поднят на корабле 21 декабря прошлого года.

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12421709@egNews

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