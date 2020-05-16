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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.20 17:15

Подводный крейсер «Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море

Новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», выполняющий задачи контрольного выхода перед передачей в боевой состав Северного флота приступил к подводной части испытаний в Белом море.

С 12 мая экипаж действовал в надводном положении, проверяя ходовые и маневренные качества корабля. Испытания крейсера под водой обеспечивают два буксира Беломорской военно-морской базы и спасательное судно «Михаил Рудницкий».

В ходе испытаний приемо-сдаточная комиссия завода совместно с экипажем проверяет качество устранения ранее выявленных замечаний и работоспособность всех систем и механизмов подводной лодки.

После успешного завершения контрольного выхода будет решён вопрос о сроке включения нового корабля в состав подводных сил Северного флота и переходе пункт постоянного базирования на Кольском полуострове.

Основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные стрельбы, РПКСН «Князь Владимир» прошёл в конце 2019 года в обеспечении сил Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» - головной корабль усовершенствованного проекта 955 - «Борей-А». По сравнению с предыдущими крейсерами проекта 955 он отличается обводами корпуса, низкой шумностью, улучшенной системой управления. Корабль вооружён комплексом МБР «Булава» и современным торпедным оружием.

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