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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.20 16:10

Подводный крейсер «Князь Владимир» займет место в парадном строю в День ВМФ на рейде Североморска

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир», который в прошлом месяце пополнил состав Военно-Морского Флота России, займет место в парадном строю кораблей и подводных лодок Северного флота в День ВМФ на рейде главной базы СФ города Североморска.

Как отметил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, «главная особенность парада в Североморске – здесь мы представляем морские стратегические ядерные силы нашего государства».

В парадном строю также будет стоять ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурье». Корабли данного проекта в течение последних десятилетий составляют основу морских стратегических ядерных сил.

Ещё одним из знаковых участников парада станет тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Это самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль с ядерной энергетической установкой. Крейсер оснащён разнообразными системами оружия и радиотехнического вооружения. Экипаж крейсера выполнял задачи в Арктической зоне, Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. В общей сложности кораблём пройдено более 200 тысяч морских миль. В январе 2013 Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации - Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин впервые в современной истории России лично прикрепил к флагу корабля орден Нахимова.

Как сообщает пресс-служба СФ, в  морском параде, который состоится 26 июля в Кольском заливе, также примут участие ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога», дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», малый ракетный корабль «Рассвет», малый противолодочный корабль «Брест», базовые тральщики «Коломна», «Котельнич», «Ядрин». «Соловецкий юнга». Планируется, что морские силы Погрануправления ФСБ России по Западному арктическому району представит пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда».

В Главном военно-морском параде, который традиционно состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте, Северный флот будет представлен 1 атомной подводной лодкой, 3 надводными кораблями, 3 противоподводно-диверсионными катерами, 13 воздушными судами.

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