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Мурманская область. Арктика (16+)06.02.21 09:00

Подводный крейсер «Северодвинск» поразил береговую цель на полигоне в Архангельской области крылатой ракетой «Калибр»

Атомный подводный крейсер (АПКР) «Северодвинск» Северного флота вчера успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по мишени, расположенной на боевом поле Чижа в Архангельской области. Стрельба состоялась в рамках программы плановой боевой подготовки атомной подводной лодки.

Ракетная стрельба АПКР «Северодвинск» была отработана в штатном режиме из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Крылатая ракета «Калибр», преодолев расстояние в несколько сотен километров, точно поразила назначенную цель на полигоне.

В ходе выполнения стрельбы экипаж подводной лодки продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

Как сообщает пресс-служба СФ, АПКР «Северодвинск» — головной корабль проекта 885 «Ясень», стоящий на вооружении соединения атомных подводных лодок подводных сил Северного флота. Он является первым штатным носителем крылатых ракет «Калибр» на Северном флоте, совершил несколько боевых служб.

 

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