Подводный ракетный крейсер «Казань» прибыл в Североморск для участия в военно-морском параде

Головной корабль проекта «Ясень-М» – атомный ракетный подводный крейсер «Казань» прибыл в главную базу Северного флота – Североморск для участия в военно-морском параде, посвящённом Дню ВМФ России.

Атомная подводная лодка «Казань» заняла своё место на бочке на североморском рейде Кольского залива, где будет находиться по 25 июля. Также на рейде размещены ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667 БДРМ «Новомосковск», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и корабли Краснознамённой Кольской флотилии разнородных сил.

Всего в военно-морском параде примут участие 11 надводных кораблей и подводных лодок Северного флота и погрануправления ФСБ России по западному арктическому району. Флагманом парада станет тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» на своей штатной стоянке.

25 июля командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на катере обойдёт парадный строй кораблей и поздравит воинов-североморцев с Днём ВМФ России с борта крейсера «Пётр Великий».

Все экипажи кораблей, участвующих в военно-морском параде в честь Дня ВМФ, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Северного флота.