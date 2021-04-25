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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.21 10:30

«Подзарядка» объединяет и сближает людей!

В Мурманске в сквере по улице Зои Космодемьянской в субботу состоялось очередное танцевальное занятие «Подзарядка». В мероприятии принимали участие мурманчане самых разных возрастов. Помешать желанию зарядиться позитивом, потанцевать и как следует размяться, не смогла даже ненастная погода.

– Это уже десятое мероприятие по счёту, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева. – Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что танцы на свежем воздухе очень нравятся мурманчанам. На улице выпал снег, но люди все равно пришли сюда с улыбками на лицах. Мы обязательно будем продолжать эти занятия. Приятно наблюдать за тем, как жители города, приходя сюда, уже узнают друг друга, здороваются. «Подзарядка» объединяет и сближает людей!

Рок-н-ролл, а также всеми известные движения под ламбаду, макарену и не только. Богатый музыкальный репертуар не оставил никого равнодушным. А высокий градус эмоций радости с лихвой компенсировал околонулевые показания на уличных термометрах.

 

 

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