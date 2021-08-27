«Подзарядка» в Мурманске состоится на двух площадках

В субботу, 28 апреля, в 17.00 в сквере на улице Зои Космодемьянской и на площадке во дворе дома №3 по улице Старостина состоится традиционное танцевальное мероприятие «Подзарядка». Организатором праздника выступает МАУ «Центр организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия».

Мероприятие предназначено для людей всех возрастов. Суть проекта в том, чтобы помочь мурманчанам зарядиться энергией и популяризировать активный образ жизни среди детей и взрослых.

Во время занятия звучит музыка и профессиональные хореографы учат горожан танцам народов мира, а также хип-хопу, рок-н-роллу и многим другим стилям.