Подзаряжаемся на танцах каждую субботу в сквере на улице Зои Космодемьянской

Вчера в сквере на улице Зои Космодемьянской состоялось торжественное открытие серии танцевальных занятий «Подзарядка». Старт мероприятию дал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Константин Бережный:

— Новый проект предназначен для мурманчан всех возрастов. Мы надеемся, что он позволит ещё больше популяризировать активный образ жизни среди детей и взрослых. И все присутствующие получат яркие положительные эмоции и уйдут сегодня домой в хорошем настроении.

Организатором мероприятия выступил МАУ «Центр организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия».

— В последнее время в Мурманске появилось много благоустроенных парков и скверов, которые тоже могут быть использованы для занятий физической культурой на свежем воздухе. Суть проекта в том, чтобы помочь мурманчанам зарядиться энергией при выходе из полярной ночи в первые весенние дни, — рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска, директор центра «Стратегия» Ирина Андреева.

Мурманчане танцевали в самых разных стилях. Вместе с хореографами студии «WORLD DANCE CAMPUS» участники «Подзарядки» учились русским народным и рок-н-ролльным движениям, ламбаде и макарене.

Теперь танцы под зажигательную музыку будут проходить каждую субботу в сквере на улице Зои Космодемьянской. Начало — в 17.00.