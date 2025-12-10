Поехали! «Лыжная Стрела» возобновляет работу

С 20 декабря возобновит движение, ставший уже традиционным, пригородный электропоезд «Лыжная Стрела» по маршруту Мурманск – Апатиты.

20 декабря, в субботу, со станции Мурманск поезд отправится в 8.30 и прибудет на станцию Апатиты в 11.53 (время в пути 3 часа 23 минут).

С 20 декабря по 26 апреля 2026 будет действовать следующее расписание: по субботам поезд из Мурманска будет отправляться в 8.30 и прибывать в Апатиты в 11.53; по воскресеньям «Лыжная Стрела» отправится от станции Апатиты в 19.20 и прибудет в Мурманск в 22.48.

В связи с запуском электропоезда «Лыжная Стрела» расписание движения автобусов по маршруту №131 «ст. Апатиты – Кировск (ул. Олимпийская)» будет осуществляться: с 20 декабря по 30 декабря и с 12 января по 26 апреля 2026 года отправление автобуса со станции Апатиты по субботам в 12.05, а из Кировска (остановка ул. Олимпийская) по воскресениям - в 17.40.

В период новогодних праздников, с 31 декабря по 11 января 2026 года отправление автобуса со станции Апатиты в 12.05 и из Кировска (ул. Олимпийская) - в 17.50.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558394/#&gid=1&pid=1