Поехали! Открыли транспортную развязку на подъезде к Североморску

Ввод в эксплуатацию транспортной развязки на 19-м километре позволит безопасно распределить транспортные потоки при въезде и выезде из Мурманска, одновременно увеличив пропускную способность и безопасность всего подъезда к Североморску, что вместе с тем существенно разгрузит и дорожную сеть столицы Кольского Заполярья – Мурманска, снизив интенсивность транспортного потока в городской черте. Все это позволит повысить общий уровень дорожной безопасности, улучшит экологическую ситуацию в городе за счет сокращения объёма выхлопных газов.

Вчера, 4 октября, губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в открытии транспортной развязки на подъезде к Североморску. Ввод нового современного сооружения знаменует завершение второго этапа реконструкции участка федеральной автодороги с 14-го по 19-й км. Работы проведены в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В церемонии открытия транспортной развязки приняли участие начальник Управления строительства автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков, начальник ФКУ Упрдор «Кола» Дмитрий Джос.

«Эта дорога уже позволила значительно разгрузить дорожную сеть в Мурманске, и сегодняшний ввод в эксплуатацию транспортной развязки позволит оптимизировать транспортные потоки при въезде и выезде из Мурманска. Символично, что сегодняшнее мероприятие совпало с празднованием всеми мурманчанами дня города, города и города Мурманска. Я вас всех от души поздравляю с этим праздником. И здорово, что у нас всех вместе получилось сделать, вводя в эксплуатацию такой важный инфраструктурный объект, подарок для жителей и гостей столицы российского Заполярья и всего региона. Я хочу выразить благодарность вам, Андрею Владимировичу, вашей региональной команде, без участия которой невозможно было бы своевременно завершить объект вблизи города. Хочу поблагодарить заказчика, всех дорожников и всех причастных к этой работе. Подчеркну, что Федеральное дорожное агентство при поддержке правительства России, Минтранса России и руководства региона продолжит планомерное развитие как подъезда к Североморску, так и всей федеральной сети в Мурманской области», – отметил Кайрат Турсунбеков.

Строительство объекта началось в 2023 году. Проектом предусматривалось, что работы завершатся в 2026 году, однако, несмотря на непростые геологические и метеорологические условия, в которых велось строительство, федеральные дорожники справились с задачей на год раньше предусмотренного срока. Работы выполнялись на геологически сложной площадке, что потребовало значительных усилий по разработке скальной породы: объем завершенных буровзрывных работ составил более 240 тыс. кубометров. Эти скальные породы в дальнейшем были использованы как строительный материал для укрепления откосов и устройства слоев земляного полотна. Вместе с тем выполнен внушительный объём работ по удалению торфяного слоя – более 47 тысяч кубометров.

Работы выполнены специалистами АО «ВАД». Строителей отметили благодарственными письмами главы региона.

«Дороги — это инфраструктура, связывающая города, людей, возможности. А хорошие дороги — это, в первую очередь, безопасность, комфорт и время, которое мы экономим в пути. Именно поэтому мы активно обновляем дорожную сеть региона. В этом году ведём работы на 168 объектах по нацпроектам, программе реновации ЗАТО и нашему плану «На Севере — жить!». Сегодня мы досрочно открыли важнейшую транспортную развязку на подъезде к Североморску. Это стало возможно благодаря слаженной работе с нашими федеральными коллегами. Развязка значительно улучшит распределение транспортных потоков, повысит безопасность движения и разгрузит дороги», – отметил Андрей Чибис.

Новая транспортная развязка возведена на участке протяжённостью 910 метров, а с учётом трасс и съездов строительная длина объекта составила 2897 метров. Двухуровневая транспортная развязка оборудована пятью правоповоротными съездами и двумя путепроводами арочного типа. Проезжая часть имеет четыре полосы движения, встречные потоки отделены разделительной полосой, исключающей левые повороты. На участке установлено 12 водопропускных труб, смонтирована система наружного освещения, установлены дорожные знаки и барьерные ограждения, нанесена дорожная разметка термопластиком. Для увеличения межремонтного срока эксплуатации в дорожной одежде устроено трехслойное асфальтобетонное покрытие общей толщиной 25 см с верхним слоем из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА).

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, второй этап реконструкции подъезда к Североморску (км 14 – км 19) – логическое продолжение выполненного ранее обновления отрезка этой дороги с 0-го по 14-й км. Четырнадцатикилометровый участок ввели в эксплуатацию в 2016 году к 100-летнему юбилею Мурманска. Реконструкция автодороги кардинально улучшила её качество и повысила безопасность движения. В результате выполненных работ с восточной стороны столицы Кольского Заполярья создано современное автотранспортное полукольцо: скоростная четырехполосная трасса первой категории с разделением встречных потоков движения силовым барьерным ограждением.

Кроме того, трассу оборудовали несколькими транспортными развязками, мостами, путепроводами, наземными и подземными пешеходными переходами, а также искусственным освещением на всем протяжении. Эти изменения значительно разгрузили дорожную сеть Мурманска, снизив интенсивность транспортного потока в городской черте. Они также повысили безопасность и удобство дорожного движения и улучшили экологическую ситуацию в городе за счет сокращения объёма выхлопных газов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554574/#&gid=1&pid=6