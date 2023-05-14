Поехали: проезд по автомобильной дороге Североморск - Североморск 3 открыт!

Автобусное сообщение восстановлено, будет выполняться в соответствии с действующими расписаниями, сообщает администрация ЗАТО город Североморск.

Автобус по маршруту №112 отправится по расписанию от Морвокзала в 11.30, по маршруту №102 в 15.00, сообщает Минтранс Мурманской области.

Администрация ЗАТО г. Североморск благодарит министра транспорта Мурманской области Юлию Полиэктову и региональный Минтранс и за оперативные решения и проведение работ.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13756-dvizhenie-po-avtomobilnoy-doroge-severomorsk-severomorsk-3-otkryto/