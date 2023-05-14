Мурманская область. Арктика (16+)14.05.23 13:15
Поехали: проезд по автомобильной дороге Североморск - Североморск 3 открыт!
Автобусное сообщение восстановлено, будет выполняться в соответствии с действующими расписаниями, сообщает администрация ЗАТО город Североморск.
Автобус по маршруту №112 отправится по расписанию от Морвокзала в 11.30, по маршруту №102 в 15.00, сообщает Минтранс Мурманской области.
Администрация ЗАТО г. Североморск благодарит министра транспорта Мурманской области Юлию Полиэктову и региональный Минтранс и за оперативные решения и проведение работ.
Фото: https://citysever.ru/novostiq/13756-dvizhenie-po-avtomobilnoy-doroge-severomorsk-severomorsk-3-otkryto/
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Последние комментарии
Алина
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Лариса
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Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
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Лидия
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Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
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