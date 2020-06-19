Поехали! РЖД снимают ограничения на погрузку в направлении Мурманска

Сегодня, 19 июня, первый грузовой поезд прошёл по обходному участку пути, построенному для организации железнодорожного сообщения в Мурманской области на период работ по восстановлению моста через реку Кола в районе станции Выходной. Первым по участку в 18.50 проследовал контейнерный поезд до станции Мурмаши. Также сегодня по нему началось движение грузовых поездов до станции Мурманск.

Масштабная работа по восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском проведена в кратчайшие сроки – обходной путь был организован за 18 дней и открыт для движения на 4 дня раньше намеченного срока. Работы велись в круглосуточном режиме. Было задействовано более 250 единиц строительной и автомобильной техники и более 1 тыс. человек. Уложено 5,7 км нового пути от станции Выходной до блокпоста 9 км . Проведена модернизация железнодорожной инфраструктуры в городе Кола.

В период строительства был проведён полный комплекс путевых работ. Наряду с прокладкой пути по участку со сложным рельефом из скальных пород с организацией буровзрывных работ и последующим вывозом скального грунта, были осуществлены вынос коммуникаций, усиление земляного полотна над автомобильным тоннелем. Также обеспечены все необходимые меры для безопасности жителей населенных пунктов, через которые временно увеличится интенсивность движения поездов.

По введенной сегодня железнодорожной ветке будут пропускаться грузовые составы с необходимыми для обеспечения региона товарами и экспортными грузами в адрес порта. Также в ближайшее время по ней начнётся движение нескольких пассажирских поездов, которые будут отправляться непосредственно с вокзала Мурманска. Часть пассажирских поездов продолжит отправляться со станции Выходной, на которой были созданы все необходимые условия для обслуживания пассажиров, а также организован регулярный трансфер на автобусах от и до Мурманска.