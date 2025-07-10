Поехали: в Апатитах завершены работы на белореченском путепроводе

9 июля с 8.30 открылся после ремонта проезд по белореченскому путепроводу в городе Апатиты. Работы здесь велись с 7 июня и были завершены досрочно.

Как сообщает МКУ города Апатиты «УГХ», ремонт асфальтобетонного покрытия и деформационных швов путепровода выполнен за счёт средств городского бюджета, протяжённость участка составила 850 метров - от улицы Ферсмана к бывшему посёлку Белореченский.

На улично-дорожной сети города также закончены работы по замене асфальтобетонного покрытия на тротуаре возле гостиницы «Аметист», на финальной стадии находится ремонт участка в районе остановки общественного транспорта на улице Жемчужная. Здесь изменения также произошли за счёт местного бюджета.

Ремонт дорог в муниципалитетах входит в стратегический план «На Севере – жить!».

Ранее в Апатитах были на 100% выполнены запланированные работы по ямочному и гарантийному ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/528414/#&gid=1&pid=1