Поехали! Завершена реконструкция участка автомобильной дороги Р-21 «Кола» – подъезд к Североморску

Завершена реконструкция участка км 14 – км 19 автомобильной дороги Р-21 «Кола» на подъезде к Североморску. Участок с км 0 по км 14 ввели в эксплуатацию к 100-летнему юбилею столицы Заполярья.

Сегодня, в рамках XVII Международного форума и выставки «Транспорт России», председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин по видео-конференц-связи дал старт движению автомобильного транспорта по участку реконструкции.

«Благодарю всех за доблестный труд. Вы создаёте новую инфраструктуру. Связывание страны дорогами у нас становится все лучше и лучше. Это замечают люди. От Санкт-Петербурга до Владивостока – наш план. Мы системно, методично к этому идем. Поздравляю всех с хорошим результатом», – отметил Михаил Мишустин.

В церемонии приняли участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, начальник Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург — Мурманск Федерального дорожного агентства» Дмитрий Джос и представители мурманского филиала ФКУ Упрдор «Кола».

«Реконструкция данного участка началась в мае 2021 года, строительно-монтажные работы выполнены в полном объёме, качественно и в сроки, соблюдая все требования строительных и экологических норм. На сегодняшний день объект реконструкции к открытию и движению полностью готов. Это первая дорога за полярным кругом, которая имеет высшую техническую категорию 1В», – отметил Дмитрий Джос.

Согласно проекту, часть дороги прошла по новому направлению – вдоль восточной границы промышленной зоны Мурманска, в связи с чем дорожникам пришлось организовать масштабные буровзрывные работы: общий объём скальных пород, изъятых в процессе прокладки магистрали, составил более 316 тысяч кубометров. Строительство транспортной развязки на 20-ом км подъезда к Североморску продолжается.

Сегодня участок федеральной трассы имеет четыре полосы движения и освещение на всём протяжении, что особенно важно условиях Заполярья. Самого опасного вида ДТП – лобовых столкновений позволяет избежать разделительное барьерное ограждение с высокой удерживающей способностью. При реализации проекта был учтен и экологический аспект: дорожники организовали водоотвод с проезжей части, соответствующий всем современным нормам по охране окружающей среды.

Кроме того, специалисты обустроили 13 съездов и примыканий к промышленным и складским зонам, а также к популярному среди местных жителей и гостей региона горнолыжному комплексу «Южный склон» в Ленинском районе Мурманска.

Благодаря вводу второго участка трассы после реконструкции, завершено возведение своеобразного автотранспортного полукольца вокруг Мурманска, таким образом, обеспечена транспортная связь промзоны с сетью автомобильных дорог города и всего региона, существенно снизилась интенсивность транспортного потока в городской черте и при этом повышена пропускная способность участка трассы Р-21 «Кола» в условиях постоянно растущей интенсивности движения в связи с развитием Мурманского транспортного узла и Арктических территорий. Новая дорога первой B категории также призвана повысить уровень безопасности при передвижении как автомобилистов, так и пешеходов.

Фото: https://gov-murman.ru