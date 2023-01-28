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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.23 09:30

Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования

Потребность в таком документе назрела давно

В целом, как заявил «Парламентской газете» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин, потребность в подобном чётком регламенте назрела давно.

«До этого у нас просто не было такой ситуации, — пояснил сенатор. — Да, добровольцы отправлялись в зону специальной военной операции и прежде. Но до последнего времени это явление не носило столь массовый характер, и все нюансы, в том числе нормативные, связанные с пребыванием человека на СВО, решались в индивидуальном порядке. Сейчас же возникла необходимость и в этой сфере навести порядок».

В добровольцы не возьмут тех, кто не является гражданами России. Хотя незадолго до этого — в марте 2022 года — министр обороны Сергей Шойгу предлагал предоставить иностранцам такую возможность.

«На мой взгляд, сейчас этот вопрос не является принципиальным, — заключил Владимир Кожин. — В данном случае речь идёт всё-таки о части российской армии. Ну, а те иностранные граждане, кто действительно хочет принять участие в СВО на стороне России, всегда могут это сделать — благо, для них есть альтернативные пути».

Как поехать добровольцем в зону СВО

Отсутствие хронических заболеваний, высокий уровень физической подготовки, психологическая устойчивость и наличие за плечами опыта военной службы — такими критериями должны обладать граждане, желающие отправиться добровольцами в зону СВО.

Не возьмут не служивших и слабых сердцем

Согласно документу, человек, который хочет стать добровольцем, должен явиться в военкомат и предоставить пакет документов: заявление по форме, анкету и автобиографию, копии свидетельства о браке и свидетельства о рождении детей, если они есть, и фото. Заявление рассматривается в течение трёх дней, после чего кандидату либо назначают дату медосмотра, либо объявляют об отказе. Отказать могут, если человек не является гражданином России, находится под следствием или под не закрытой административной ответственностью, а также если он, несмотря на призывной возраст, не служил в армии.

Если на первом этапе все проходит хорошо, начинается второй — оценка психического и физического состояния. Он включает в себя собеседование у психиатра и медицинское обследование.

«Гражданин признается негодным, если у него обнаруживается туберкулез или последствия его хирургического лечения, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью, злокачественные новообразования, последствия поражений центральной нервной системы от воздействия внешних факторов с парезом, умеренно ограничивающих функцию конечности, умеренно выраженными стойкими когнитивными нарушениями, заболевания периферических нервов, гипертоническая болезнь II стадии, врожденные аномалии органов дыхания и так далее», — отмечается в тексте документа.

Если на этом этапе всё проходит хорошо, кандидату в добровольцы выдают удостоверение и предписание — явиться в такую-то часть к такому-то времени. В части командир определяет уровень навыков новоявленного добровольца, назначает ему военную специальность и после обучения и боевого слаживания, которые должны длиться не менее десяти дней, отправляет на место постоянной дислокации — выполнять боевые задачи. Перед этим с добровольцем заключается специальный контракт — а вместе с ним появляются права и обязанности. Так, во время действия контракта человек имеет право на все положенные денежные выплаты (про них мы рассказывали отдельно) и социальные гарантии, а также на досрочное расторжение документа. Вместе с тем он обязуется добросовестно и своевременно выполнять задачи, поставленные командованием, а в случае каких-либо неурядиц — нести дисциплинарную или же материальную ответственность.

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