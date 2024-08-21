Поехать в отпуск с женой или мужем удаётся только каждому второму работающему

6% работающих россиян намеренно отдыхают врозь со вторыми половинами. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, состоящие в браке или отношениях, где оба имеют постоянную работу.

В этом году 54% россиян уже провели или планируют провести отпуск с женой или мужем. 3 из 10 опрошенных (29%) из-за различных обстоятельств не удалось взять отпуск в одно время. 6% участников опроса признались, что они не согласовывали отпуска с партнёром, потому что не хотят отдыхать вместе: «Чтобы оба одновременно без денег не остались».

Чем моложе респонденты, тем чаще они планируют отпуск в одно время со вторыми половинами. Среди россиян моложе 34 лет таких 60%, а среди опрошенных старше 45 лет — 53%.

Те, кто состоит в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 56 и 43% соответственно.

Время проведения отпуска: 10—19 августа 2024 года.