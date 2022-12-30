Поэт Влад Маленко в эфире стрима «Народный фронт» представил новое стихотворение в поддержку тех, кто встретит Новый год на передовой
Поэт, художественный руководитель государственного музея Сергея Есенина Влад Маленко принял участие в стриме «Народный фронт». Он помог дозвонившимся гражданам разобраться в проблемах, с которыми они обратились, и представил своё новое стихотворение.
Так, жительница Мурманска в эфире стрима рассказала поэту о некачественном отоплении в жилых домах из-за нарушения теплоизоляции сетей на нескольких улицах. Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич пояснил, что президентское движение контролирует эту историю с апреля и часть проблемы ранее удалось решить, а буквально на днях ответственное за решение вопроса ведомство сообщило, что летом ремонт сетей будет произведен. Влад Маленко поблагодарил руководителя РИКа за личное неравнодушное отношение к проблемам жителей региона.
Также российский поэт представил свое новое стихотворение «Новогодний тост».
Сержант Потапов и ефрейтор Лобов
За Новый год глотнули кипятка.
Не подают в окопах эскалопов
И пробкой не тревожат потолка.
По телеку не щелкая программы,
Рванули пацаны вперед бегом.
Потапов вспомнил Вологду и маму,
А Лобов свой саратовский детдом.
Я не корю жующих ананасы
И в Новый год не знающих беды.
Прошу лишь тихо вспомнить о Попасной,
О городах без света и воды.
Спецназ чувашский в ночь ушел колонной.
В двенадцать тридцать завязался бой.
В Москве провел Сережка с Малой Бронной
Корпоратив для Витьки с Моховой.
Я не корю танцоров с автопати,
Не выметаю из Таганки сор.
Но помню, как в луганском медсанбате:
«Москва…» – махнул с досадой мне майор.
И времени излом почуяв кожей,
Лишь говорю, язык стерев до дыр:
Когда гуляет вор с ножом в прихожей,
На кухне глупо пить за добрый мир.
Бой снова начался, свинцом закапав.
И, разлучаясь в ледяной траве,
Ефрейтор Лобов и сержант Потапов
Договорились встретиться в Москве.
Фото предоставлено региональным исполкомом Народного фронта в Мурманской области.