Поэт Влад Маленко в эфире стрима «Народный фронт» представил новое стихотворение в поддержку тех, кто встретит Новый год на передовой

Поэт, художественный руководитель государственного музея Сергея Есенина Влад Маленко принял участие в стриме «Народный фронт». Он помог дозвонившимся гражданам разобраться в проблемах, с которыми они обратились, и представил своё новое стихотворение.

Так, жительница Мурманска в эфире стрима рассказала поэту о некачественном отоплении в жилых домах из-за нарушения теплоизоляции сетей на нескольких улицах. Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич пояснил, что президентское движение контролирует эту историю с апреля и часть проблемы ранее удалось решить, а буквально на днях ответственное за решение вопроса ведомство сообщило, что летом ремонт сетей будет произведен. Влад Маленко поблагодарил руководителя РИКа за личное неравнодушное отношение к проблемам жителей региона.

Также российский поэт представил свое новое стихотворение «Новогодний тост».

Сержант Потапов и ефрейтор Лобов

За Новый год глотнули кипятка.

Не подают в окопах эскалопов

И пробкой не тревожат потолка.

По телеку не щелкая программы,

Рванули пацаны вперед бегом.

Потапов вспомнил Вологду и маму,

А Лобов свой саратовский детдом.

Я не корю жующих ананасы

И в Новый год не знающих беды.

Прошу лишь тихо вспомнить о Попасной,

О городах без света и воды.

Спецназ чувашский в ночь ушел колонной.

В двенадцать тридцать завязался бой.

В Москве провел Сережка с Малой Бронной

Корпоратив для Витьки с Моховой.

Я не корю танцоров с автопати,

Не выметаю из Таганки сор.

Но помню, как в луганском медсанбате:

«Москва…» – махнул с досадой мне майор.

И времени излом почуяв кожей,

Лишь говорю, язык стерев до дыр:

Когда гуляет вор с ножом в прихожей,

На кухне глупо пить за добрый мир.

Бой снова начался, свинцом закапав.

И, разлучаясь в ледяной траве,

Ефрейтор Лобов и сержант Потапов

Договорились встретиться в Москве.

Фото предоставлено региональным исполкомом Народного фронта в Мурманской области.