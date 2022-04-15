Поэтический венок Беломорью: в апреле заполярные поэты совершат поездку по Терскому берегу

Литературно-музыкальный десант Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой отправится в творческое путешествие по побережью Терского берега. С 15 по 17 апреля учреждение организует поездку с традиционным мероприятием «Поэтический венок Беломорью».

Поездка посвящена памяти Михаила Григорьевича Орешеты, мурманского писателя и историка, председателя Мурманского областного Совета ветеранов войны и труда, почетного гражданина города-героя Мурманска, который на протяжении многих лет руководил этой экспедицией.

Областная детско-юношеская библиотека шестой год участвует в данной экспедиции. В апреле литературно-музыкальный десант отправится в поездку по следующему маршруту: Мурманск – Кандалакша – Умба – Кузрека – Оленица – Варзуга – Кашкаранцы – Умба – Полярные Зори – Мурманск.

Участники посетят Кандалакшский индустриальный колледж, где студенты и руководители услышат стихи заполярных поэтов в исполнении авторов, увидят выступление ансамбля «Марго», познакомятся с новинками литературы. Далее литературно-музыкальный десант побывает в Доме культуры посёлка Умба, встретится с жителями поселков Варзуга и Кашкаранцы, а в городе Полярные Зори выступит для ветеранов труда.

Людмила Григорьевна Коновалова, заведующая центром краеведения и страноведения библиотеки, выступит для жителей Терского берега с презентацией книги «Мурманская Есениана», авторами которой являются Валентина Евгеньевна Кузнецова и Надежда Павловна Большакова. Книга будет подарена библиотекам Терского берега, сообщает Министерство культуры Мурманской области.