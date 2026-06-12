Поэты и прозаики Кольского Заполярья могут стать соискателями Всероссийской премии имени Алексея Полуботы

До 25 сентября открыт приём заявок на соискание Всероссийской литературной премии имени мурманского поэта Алексея Полуботы. К участию приглашаются поэты, прозаики, драматурги, чьи произведения посвящены военно-патриотической тематике, а также литературоведы. Премия учреждена в 2026 году по инициативе Совета по военно-художественной литературе Союза писателей России и Московской областной организации Союза писателей России. Соучредителями выступили Мурманское и Ярославское областные отделения Союза писателей России, напрямую связанные с жизнью и творчеством поэта.

«Одна из задач премии – сохранение памяти о современных героях. Сегодня многие пишут о войне, и у каждого – своя боль, свои мотивы и цели. Назрела необходимость изучения новой фронтовой литературы. Стоит выделить характерные черты явления, определить критерии. Поэтому наравне с поиском талантливых авторов мы будем проводить исследование. Мы делаем акцент на профессиональный подход к освещению трагизма современных вооруженных конфликтов – как это было в годы Великой Отечественной войны и после ее окончания», – отметил секретарь правления Московской областной организации Союза писателей России, поэт Андрей Кулюкин.

Председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов рассказал, что Алексей Полубота и в поэзии, и в жизни был предан своему краю, народу и стране. С начала событий на Донбассе он старался поддержать людей и рассказать о происходящем.

«Этот автор – один из ярчайших представителей патриотического крыла литературы, и такие примеры должны быть на виду у всех», – рассказал председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов.

Итоги премии подведут до конца декабря 2026 года. По результатам будут изданы «Антология новой фронтовой литературы» и сборник научных статей. Положение опубликовано на сайте.

Как отмечает региональное Министерство культуры, развитие литературного творчества в Кольском Заполярье — одна из задач народной программы «На Севере — жить!». Региональное отделение Союза писателей России ежегодно получает поддержку в виде субсидии от правительства Мурманской области.

Алексей Викторович Полубота родился 21 апреля 1975 года в Мурманске. Поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России, лауреат множества премий. Автор поэтических сборников «Россия – крест моей судьбы», «Время года – любовь», «Вечность». С 2014 года работал на Донбассе: писал очерки и репортажи, снял документальный фильм «Зайцево. Храм на линии фронта». В 2023 году ушел добровольцем на фронт, в том же году пропал без вести. В апреле 2025 года признан погибшим, посмертно награжден орденом Мужества.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569341/#&gid=1&pid=1