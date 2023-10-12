Поэты и прозаики открыли для себя ММТП

В Мурманске прошёл XIII Всероссийский форум-фестиваль «Капитан Грэй». В нём приняли участие литераторы со всей страны: более 100 поэтов и прозаиков - как начинающих авторов, так и признанных мастеров пера и экспертов. В их числе, в частности, был автор хитов группы «Любэ» и других известных исполнителей Александр Шаганов.

АО «Мурманский морской торговый порт» выступил партнёром форума, а его участники посетили старейшее предприятия областного центра и познакомились с историей и сегодняшним днем порта.

«Посещение музея Мурманского морского торгового порта по традиции является тем пунктом программы, который вызывает неизменный интерес со стороны гостей фестиваля «Капитан Грэй». В этом году портовики вновь гостеприимно приняли наших участников, которые смогли открыть для себя историю рождения города-порта, познакомиться с яркими страницами деятельности старейшего предприятия областного центра», - сказал директор фестиваля, председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253507%2Fwall-149919532_3466