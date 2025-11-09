Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России в пятый раз. В Мурманск он прибудет 9 января 2026 годаНа фестивале «КнигоЛёд» выступит Захар Прилепин!
Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России в пятый раз. В Мурманск он прибудет 9 января 2026 года

В этом году праздничный поезд проедет свыше 20 тысяч километров и посетит 70 городов с большими и малыми программами. В состав традиционно включены «вагон-приёмная» главного волшебника, вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов, «вагон-сцена» и «вагон-кукольный театр» для представлений, «вагон-лавка» с северными сувенирами, «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

Как сообщает пресс-служба РЖД, в вагоне «Снежная Королева» гости смогут совершить путешествие в ледяное царство Снежной Королевы и мир кривых зеркал. Маленькие посетители узнают тайны зимнего мира с помощью волшебных помощников, а в финале программы их ожидает встреча с самой героиней сказки.

Посещение возможно по двум видам программ: стандартная программа и короткая.

Во время стандартной программы, когда предусмотрена  стоянка поезда в городе свыше 3 часов, будет организовано посещение передвижной резиденции Деда Мороза - (прохождение квеста с командой аниматоров, встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга, сладкий подарок от Деда Мороза и чаепитие в вагоне-ресторане) - стоимость от 2950 рублей.

Можно будет посетить вагон-кукольный театр, в котором проходит 45-минутное представление с кукольными героями поезда Деда Мороза в поисках волшебства (в стоимость билета входит спектакль, сладкий подарок от Деда Мороза и видеопоздравление Деда Мороза).

Помимо этого, кто не успеет купить билет, могут посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней в порядке живой очереди. Кроме этого, после прибытия поезда Дед Мороз выйдет из резиденции и поприветствует детишек, а перед отправлением поезда - попрощается с ними.

Во время короткой программы, которая продлится не более двух часов, будет проводиться программа со спектаклем, просмотр этой программы - бесплатно, а приобрести билет на стандартную программу не представляется возможным, так как она в таких населённых пунктах недоступна.

Мурманску повезло, 9 января поезд Деда Мороза будет в городе-герое более трёх  часов.

 

 

 

 

