Поезд Деда Мороза прибудет в Мурманск 9 января, но ненадолго

В состав резиденции входят приёмная Деда Мороза, вагоны с комнатами для проведения игр и квестов, вагон-лавка, где все желающие смогут приобрести северные сувениры.

Поезд Деда Мороза – это проект компании «РЖД», который представляет собой ярко украшенную передвижную резиденцию новогоднего волшебника, в четвёртый раз путешествующую по железным дорогам страны.

В новогодние праздники 2024/2025 гг. праздничный передвижной состав традиционно сделает несколько остановок и на вокзалах Октябрьской железной дороги – в том числе в Мурманске. Участие во встрече сказочного состава примут вице-губернатор Мурманской области Анна Головина и министр культуры региона Ольга Обухова.

В состав резиденции входят приёмная Деда Мороза, вагоны с комнатами для проведения игр и квестов, вагон-лавка, где все желающие смогут приобрести северные сувениры.

После праздничных мероприятий, которые состоятся с 10 часов до 16.00, сказочный состав продолжит своё движение по российским городам.

Фото и видео: https://vk.com/video-193059638_456240857