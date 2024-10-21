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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.24 22:55

Поезд Деда Мороза в этом сезоне увидят жители более 60 российских городов. В Мурманск он прибудет 9 января 2025 года!

21 октября на Киевском вокзале Москвы Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга оценил готовность своего новогоднего поезда к очередному большому путешествию по российским городам. В мероприятии также приняли участие заместители генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников и Дмитрий Пегов.

«Поезд Деда Мороза» – это совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области, в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой.

«Вновь друзья-железнодорожники мне поезд подготовили. Это такое чудо! Уже в четвертый раз он отправится по нашей необъятной стране дарить людям радость и незабываемые впечатления. Ждут меня внучата, письма пишут с разных уголков страны и зовут в гости, не могу отказать! Этот поезд даст возможность каждому ребёнку прикоснуться к чуду, к сказке», – сказал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.

В этом году поезд Деда Мороза за 54 дня проедет почти 30 тысяч км и сделает остановки более чем в 60 городах.

«Начнётся новогоднее путешествие поезда Деда Мороза 19 ноября на станции Тайшет – нулевом километре БАМа. Далее он проследует с праздничной программой по Байкало-Амурской магистрали, останавливаясь с детскими анимационными программами на больших и малых станциях магистрали, посетит города Сибири и Дальнего Востока, а также Урала и европейской части страны. Также планируем приобрести новый опыт: если позволит погода, Дед Мороз на своем поезде на пароме отправится на остров Сахалин», – сообщил Иван Колесников.

По предварительным данным в маршруте движения сказочного состава, в Мурманск  поезд  Деда Мороза прибудет  9 января 2025 года. В расписании возможны изменения, предупреждают в РЖД.

«Традиционно прибывать почти во все города и отправляться поезд Деда Мороза будет на паровозной тяге. А чтобы Дедушка Мороз смог объехать столько городов, мы выбрали для его поезда паровоз П-36 – самый надёжный, мощный и быстрый пассажирский паровоз в России. Для проекта мы задействуем 6 паровозов этой серии и несколько других. Все локомотивы будут ярко украшены световыми гирляндами, чтобы поезд выглядел особенно волшебно. Во время стоянок любой желающий сможет подняться в кабину паровоза и ощутить себя машинистом», – рассказал Дмитрий Пегов.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», поезд Деда Мороза представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию с вагонами для развлечения детей: «Вагон-приёмная» главного волшебника, вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов, «Вагон-сцена» и «Вагон-кукольный театр» для проведения представлений, «Вагон-лавка» с северными сувенирами, «Вагон-буфет» и «Вагон-ресторан» для проведения чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

Во время длительных стоянок поезда на вокзалах крупных городов, помимо развлекательной программы, запланирована отдельная программа по билетам, включающая встречу с Дедом Морозом, квест и чаепитие в поезде. Также отдельно можно приобрести билеты на кукольный спектакль.

Подробно ознакомиться с маршрутом поезда Деда Мороза, а также приобрести билеты на посещение передвижной резиденции Деда Мороза можно на сайте в специальном разделе «Поезд Деда Мороза». Продажа билетов начнётся 22 октября в 9.00 (мск).

 

 

Фото: https://www.rzd.ru/ru/9269/page/2452802?id=308424

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