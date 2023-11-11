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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.23 10:00

Поезд Деда Мороза в начале 2024 года прибудет в Апатиты и Оленегорск

Сегодня, 11 ноября, из Великого Устюга Дед Мороз отправился в праздничное путешествие на поезде, специально подготовленном для него ОАО «РЖД». Оно продлится 64 дня и завершится также в Великом Устюге 13 января 2024 года.

«Поедем мы на Крайний Север, побываем в Республике Коми и через города БАМа проедем. Путь у нас неблизкий: впереди – более 80 городов! Заглянём и в Москву-красавицу, и в Северной столице Санкт-Петербурге погостим», – сказал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.

Всего в этом сезоне сказочный поезд проедет более 32 тысяч км и посетит более 80 российских городов, два из них - в Мурманской области: 2 января поезд планирует прибыть в Апатиты и Оленегорск. Мурманска в этом списке в этом сезоне нет.

«Поезд Деда Мороза» – это совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области, в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой и дарит сказку тем, кто сам не может отправиться к нему в гости в Великий Устюг.

«С каждым годом расширяется география курсирования поезда, добавляются новые интерактивы, увеличивается состав поезда, добавляются новые уникальные вагоны. Новинкой в этом сезоне является вагон «кукольный театр», внутри которого воссоздан полноценный театр, с бархатными креслами, декорациями, лепниной на потолке», – сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.

«Поезд Деда Мороза» представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию. Её состав каждый год обновляется и пополняется новыми вагонами для развлечения детей. В этом году в неё войдут «вагон-приёмная» главного волшебника, вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов, «вагон-сцена» и «вагон-кукольный театр» для проведения представлений, «вагон-лавка» с северными сувенирами, «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для проведения чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Во время длительных стоянок поезда на вокзалах крупных городов, помимо развлекательной программы, запланирована отдельная программа по билетам, включающая встречу с Дедом Морозом, квест и чаепитие в поезде. Также отдельно можно приобрести билеты на кукольный спектакль.

  

Фото: https://www.rzd.ru/ru/9284/page/3102?id=288723

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