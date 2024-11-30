Поезд «Лыжная Стрела» возобновляет работу

С 14 декабря возобновит движение, ставший уже традиционным, пригородный электропоезд «Лыжная Стрела» по маршруту Мурманск – Апатиты.

14 декабря, в субботу, со станции Мурманск поезд отправится в 8.25 и прибудет на станцию Апатиты в 11.51 (время в пути 3 часа 26 минут).

С 15 декабря 2024 по 27 апреля 2025 будет действовать следующее расписание:

по субботам поезд из Мурманска будет отправляться в 8.30 и прибывать в Апатиты в 11.53;

по воскресеньям «Лыжная стрела» отправится от станции Апатиты в 19.20 и прибудет в Мурманск в 22.48.

В новогодние праздники добавляются дополнительные поезда и будет действовать следующее расписание:

30 декабря 2024 года отправление из Мурманска в 8.30, обратно в Апатиты в 19.20;

2 января 2025 года отправление от из Мурманска в 8.30;

3 января отправление из Апатитов в 19.20;

6 января отправление из Мурманска в 8.30;

7 января отправление из Апатитов в 19:20;

8 января отправление из Мурманска в 8.30, обратное отправление из Апатитов в 19.20.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в связи с запуском дополнительных проездов «Лыжной Стрелы» расписание автобусного маршрута №131 «ст. Апатиты – Кировск (ул. Олимпийская)» также изменено под прибытие и убытие пригородного поезда: с 14 декабря по 29 декабря 2024 года и с 9 января по 27 апреля 2025 года отправление автобуса №131 со станции Апатиты по субботам будет в 12.00, а из Кировска (остановка ул. Олимпийская) по воскресениям в 17.05.

В период новогодних праздников, с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года отправление автобуса №131 со станции Апатиты будет в 12.00 (ежедневно) и из Кировска (ул. Олимпийская) также ежедневно в 17.50.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/