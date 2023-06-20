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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.23 08:45

Поезд Победы прибудет в три города Мурманской области

Вчера на оперативном совещании правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил о прибытии в регион поезда Победы.

«На этот раз поезд сможет посетить ещё больше северян, так как запланированы остановки не только в Мурманске, но и в Апатитах и Кандалакше. Помимо основной уникальной экспозиции, которая рассказывает о Великой Отечественной войне и героическом подвиге советского народа, в 2023 году в передвижном музее появился новый вагон. Он посвящён военным трибуналам над нацистами и их союзниками. Речь идёт о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах», – поделился Андрей Чибис.

Для посещения поезд Победы будет открыт в Мурманске с 21 по 24 июня, далее с 25 по 26 июня экспозицию смогут посетить жители Апатитов, а в Кандалакше она будет открыта с 27 по 28 июня. Посещение поезда возможно только по билетам, которые можно получить бесплатно на официальном сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация будет открываться за сутки до даты прибытия поезда.

«Отдельно организуем посещение групп юных северян, посещающих летние лагеря при школах Мурманской области, а также членов семей участников специальной военной операции», – пояснил губернатор. 

Глава региона обратил внимание родителей, которые планируют посещение поезда Победы, на то, что экспозиция рассчитана на возраст 12+.

Напомним, памятный объект «Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещённая в подвижном составе. Она повествует о событиях предвоенных лет и времён Великой Отечественной войны через визуальное искусство, интерактивные и традиционные форматы. Поезд состоит из восьми выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду 1940-х годов. В этом году она дополнена новым вагоном, посвящённым подвигу защитников Брестской крепости. Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги», уточняет Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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