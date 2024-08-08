«Поезд Победы» в Апатитах за два дня посетили 2022 человека

Реалистичность и детализация экспозиций оставили глубокий след в душе каждого. В составе организованных групп были педагоги, работники культуры и спорта, участники и координаторы детских общественных движений, участники СВО и их семьи, сотрудники промышленных предприятий, члены клуба ветеранов.

Как сообщает администрация города Апатиты, помощь гостям оказывали волонтёры молодёжного центра города Апатиты.

Передвижной музей воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий: дополненная реальность, объемный звук и театральное освещение реалистичных фигур. Состав находится в пути уже пятый год при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения «Волонтёры Победы».

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/511821/#&gid=1&pid=2