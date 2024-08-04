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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.24 12:00

«Поезд Победы» в Мурманске принимает посетителей, но не все желающие смогли оформить электронные билеты

Экспозиция пользуется большой популярностью и получает восторженные отзывы гостей. Северяне отмечают уникальный формат музея, который создаёт эффект погружения в эпоху, благодаря чему испытываешь гамму чувств: от страха и боли до гордости за мужество, стойкость бойцов и глубочайшей благодарности за победу.

В Мурманске экспозиция доступна для посещения по 4 августа, но свободных электронных билетов на посещение передвижной экспозиции уже нет. Мурманчане, поздно узнавшие о таком мероприятии, теперь высказывают огорчение, что в городе-герое «Поезд Победы» был всего три дня.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, далее состав будет принимать жителей и гостей города: в Апатитах – 5 и 6 августа, в Кандалакше – 7 и 8 августа.

Для посещения передвижной выставки, нужно заранее получить на официальном сайте проекта поездпобеды.рф бесплатный электронный пригласительный билет на конкретные дату и время. Регистрация открывается за сутки до прибытия поезда.

«Поезд Победы» – это 10 тематических вагонов, посвящённым событиям и вехам Великой Отечественной войны. Мультимедийное сопровождение экспозиции создаёт эффект присутствия и переносит посетителей в те непростые годы. Выставка путешествует по России и Беларуси с 2020 года. За это время экспозицию посетили уже более 1,5 млн человек. В прошлом году состав «Поезда Победы» пополнился новым вагоном о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279990%2Fwall-139605315_27604

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