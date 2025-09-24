Поезд проекта «Путешествие по городам-героям» прибыл в Мурманск

В Мурманск прибыл поезд с 300 участниками всероссийского проекта «Путешествие по городам-героям», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуют в рамках программы «Росмолодёжи» «Больше, чем путешествие» при поддержке ОАО «РЖД».

Торжественная встреча гостей прошла на железнодорожном вокзале города. Для участников организовали приветственная программа и экскурсии по памятным местам Мурманской области, связанным с героической историей Кольского Заполярья.

Молодёжь познакомилась с героическим прошлым региона и возможностями для будущего в рамках проекта «Курс на Север».

В программу пребывания вошли посещение обелиска в память портовиков, погибших в годы Великой Отечественной войны; экскурсия по Печенгской дороге с остановками у памятника «Три штыка» и мемориала воинам Полярной дивизии; экскурсия в музейно-выставочный комплекс «Долина Славы»; обзорная экскурсия по Мурманску с посещением мемориала «Морякам, погибшим в мирное время»; возложение цветов и минута молчания у мемориала «Защитникам Заполярья».

Особое внимание в рамках визита было уделено знакомству с проектом «Курс на Север», направленным на привлечение и закрепление квалифицированных кадров в Мурманской области. Участникам рассказали о мерах поддержки при переезде — от персонального подбора места работы до помощи с адаптацией на новом месте, — но и проверить свои знания в викторине о востребованных в Заполярье профессиях.

«Сегодня для молодёжи важно не только помнить историю, но и видеть будущее на Севере. Проект «Курс на Север» показывает, что здесь можно реализовать себя в профессии, найти сообщество единомышленников и почувствовать гордость за то, что ты живёшь и работаешь в уникальном регионе», – отметили в комитете молодёжной политики Мурманской области.

Проект «Путешествие по городам-героям» направлен на сохранение преемственности поколений, формирование интереса к истории России и знакомство молодёжи с регионами, где открываются новые перспективы для жизни и карьеры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553929/#&gid=1&pid=3